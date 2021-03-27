شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء يصدر بيان جديد بشأن أسعار التيار (بيان) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك وهو الجهة المنوط بها وضع تسعيرة التيار الكهربائي حملة تحت شعار «مصلحتك أولا» حث خلالها المواطنين على إبلاغ شركات الكهرباء عن جميع حالات سرقة التيار الكهربائى.

وأشار جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عبر بيان له إلى أن سرقة التيار الكهرباء تؤثر على «دراسات» أسعار بيع الكهرباء.

ولفت مصدر بوزارة الكهرباء إلى إن خسائر فادحة تلحق بقطاع الكهرباء نتيجة لزيادة معدلات سرقة التيار الكهربائي مشيرا إلى أن الخسائر بلغت 5 مليارات جنيه سنويا، إلا أنه اشار إلى أن المبلغ الفعلي لخسائر سرقة التيار الكهرباء ستكون ضعف ذلك المبلغ، لافتا إلى أن هناك حملات يتم الدفع بها للتصدي لكافة الوصلات غير الشرعية التي يقوم بها البعض من خلف عداد الكهرباء سواء كان العداد قديم أو مسبق الدفع.

وأكد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أن سرقة التيار الكهربائى تؤدي إلى حدوث ضرر بالغ للمواطن والدولة بسبب سرقة التيار الكهربائي.

وبالنسبة للضرر الذي يلحق بالمواطن فإنها تزيد من الفقد الفنى، وتؤدي إلى حدوث بعض الانقطاعات كهربائية بسبب زيادة معدلات الأعطال، كما تؤدي إلى تذبذب جهد كهربائى، وزيادة معدلات حدوث ماس، ما يؤدي إلى تلف الأجهزة الكهربائية، كما أنه يؤثر على دراسات أسعار بيع الكهرباء.

وأوضح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أن سرقة التيار الكهربائي تؤدي إلى وقوع أضرار على الدولة أهمها حدوث مشاكل فنية في الشبكة القومية للكهرباء وعدم قدرة شركات الكهرباء تحديد الاحتياجات الفعلية للمستهلكين وعدد الجهاز طرق الإبلاغ عن حالات سرقة التيار الكهربائي ومنها الاتصال على الخط الساخن لشكاوي الكهرباء 121، أو عن طريق الدخول على الموقع الإلكترونى الخاص بوزارة الكهرباء، مع ملء البيانات والتى يجب أن تضم اسم الشخص المبلغ عنه، وعنوانه وتحديد ماهية المنشأة المبلغ عنها، اذا كانت سكنية أو صناعية أو تجارية.

ولفت إلى أن إدخال بيانات المُبلغ اختيارية، كما يمكن أن يقوم المواطن بالإبلاغ عن حالات سرقة التيار الكهربائي عبر تقديم شكوى إلى جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك من خلال موقعه الإلكترونى، وكذلك إبلاغ شركة توزيع الكهرباء الواقع في نطاقها سارق التيار الكهربائي.