شكرا لقرائتكم خبر عن استئناف العمل بمعبر رفح البري بعد العطلة الأسبوعية الأحد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تستأنف السلطات المصرية، غدًا الأحد، العمل في معبر رفح البري بشمال سيناء، بعد العطلة الأسبوعية، وذلك لعبور المسافرين الفلسطينيين في كلا الاتجاهين وإدخال المساعدات المتنوعة إلى القطاع.

وكان المعبر شهد خلال الاسبوع الماضي تنقل 3 ألاف و153 مسافرا فلسطينيًا في كلا الاتجاهين، حيث وصل إلى الأراضي المصرية قادمًا من قطاع غزة عدد ألف و384 مسافرًا، وغادر البلاد إلى القطاع عدد ألف و769 مسافرًا،

وكانت السلطات المصرية أغلقت، أمس الجمعة، معبر رفح البري في كلا الاتجاهين للعطلة الأسبوعية، حيث يتم تعطيل العمل في المعبر خلال العطلات الرسمية المصرية.