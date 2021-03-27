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محافظ شمال سيناء ونائبه يعزيان ضحايا قطاري سوهاج

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خالد محمد 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قدم اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، العزاء لعائلات ضحايا حادث تصادم قطارين بسوهاج،متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.
وقال المحافظ، رحم الله ضحايا حادث تصادم قطارين في محافظة سوهاج ، ومن الله بالشفاء العاجل علي الجرحى والمصابين.
كما قدم اللواء هشام الخولي نائب المحافظ، خالص التعازي لأسر الضحايا.. متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.
وكانت مدينة طهطها بسوهاج شهدت حادث تصادم بين قطارين، أسفر عن وفاة ٣٢ مواطنًا وإصابة آخرين، بحسب وزارة الصحة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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