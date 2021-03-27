شكرا لقرائتكم خبر عن عودة ضخ المياه إلى مدينة العريش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عادت عملية ضخ المياه إلى مدينة العريش بعد انقطاع دام عدة ساعات، بسبب انقطاع الكهرباء عن محطة التلول، بسبب عطل في خط الكهرباء المعذي لها.

وقالت مصدر بشركة المياه، أنه تم عودة التيار الكهربائي لمحطة رفع المياه بمنطقة التلول بعد قيام شركة الكهرباء بإصلاح العطل في خطة الكهرباء المغذي لها.

وأضاف المصدر، أنه تم إعادة التشغيل وضخ المياه مرة أخرى في اتجاه مدينة العريش..مشيرًا إلى توزيع المياه على المواطنين عن طريق سيارات الشركة الفنطاس خلال فترة انقطاع المياه.