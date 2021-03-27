شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد الصلاة فى مدن المنوفيه السبت 27-3-2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة مواقيت الصلاة في مدن السادات وشبين الكوم وبركة السبع واشمون في محافظة المنوفية يوم السبت 27-3-2021.

مواعيد الصلاة في شبين الكوم اليوم

موعد أذان الفجر4.23ص

موعد الشروق 5.51ص

موعد أذان الظهر12.01م

موعد أذان العصر 3.31 م

موعد أذان المغرب 6.12 م

موعد أذان العشاء 7.30م

مواعيد الصلاة في السادات اليوم

موعد أذان الفجر 4.25ص

موعد الشروق 5.53ص

موعد أذان الظهر12.03 م

موعد أذان العصر 3.33 م

موعد أذان المغرب 6.14م

موعد أذان العشاء 7.32م

مواعيد الصلاة في أشمون اليوم

موعد صلاة الفجر 4.33 ص

موعد الشروق 6 ص

موعد صلاة الظهر 12.04 م

موعد صلاة العصر 3.31 م

موعد صلاة المغرب 6.8 م

موعد صلاة العشاء 7.22 م

مواعيد الصلاة في بركة السبع اليوم

موعد أذان الفجر 4.31ص

موعد الشروق 5.58 ص

موعد أذان الظهر 12.03 ص

موعد أذان العصر 3.31م

موعد أذان المغرب 6.08م

موعد أذان العشاء 7.26 م.