شكرا لقرائتكم خبر عن سقوط شجرة ضخمة على سيارة ملاكي بسبب الرياح الشديدة بمدينة الغردقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تسببت الرياح الشديدة التي شهدتها مدينة الغردقة في اقتلاع شجرة كبيرة من جذورها لتسقط فوق سيارة ملاكي كانت متوقغة أمام احدي العيادات البيطرية بمنطقة ابو عشرة ولم يسفر الحادث عن اي اصابات بشرية

كانت مدينة الغردقة قد شهدت مساء امس الجمعة نشاطا شديدا لحركة الرياح وانخفاضا في درجات الحرارة