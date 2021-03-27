شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 10 أشخاص في انقلاب سيارة ميكروباص بشمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصيب 10 أشخاص بإصابات متنوعة في حادث انقلاب سيارة ميكروباص أثناء سيرها علي الطريق الرئيسي بشمال سيناء، وتم نقلهم للمستشفي للعلاج.

تلقت الأجهزة الأمنية بشمال سيناء إخطارًا بانقلاب سيارة ميكروباص أثناء سيرها علي طريق«العريش/القنطرة شرق»، أمام قرية الخربة بمركز بئر العبد.

أسفر الحادث عن إصابة 10 أشخاص بكسور وكدمات متفرقة بالجسد، وتم نقل المصابين إلي مستشفي بئر العبد المركزي عن طريق سيارات الإسعاف، لتلقي العلاج اللازم، وأخطرت الجهات المعنية للتحقيق في الحادث.