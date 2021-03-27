شكرا لقرائتكم خبر عن اسعار العملات الاجنبيه فى السعوديه السبت 27-3-2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن البنك المركزى السعودى أسعار العملات الأجنبية في السعودية مقابل الريال اليوم السبت 27-3-2021حيث سيطرت حالة من اللستقرار على اسعار العملات الاجنيه فى المملكة العربية السعودية منذ عدة ايام .

وجاءت أسعار العملات الأجنبية في المملكة العربية السعودية اليوم كما يلي:

سعر صرف درهم إماراتي 1.0209 ريال سعودى.

سعر صرف دينار بحريني 9.9456 ريال سعودى.

سعر صرف دينار كويتي 12.4131 ريال سعودى.

سعر صرف ريال عماني 9.7402 ريال سعودى.

سعر صرف ريال قطري 1.0297 ريال سعودى.

سعر صرف جنية إسترليني 5.2262 ريال سعودى.

سعر صرف جنيه قبرصي 7.6406 ريال سعودى .

سعر صرف ليرة مالطي 10.4014 ربال سعودى .

سعر صرف جنيه مصري 0.2392 ريال سعودى.

سعر صرف درهم مغربي 0.417 ريال سعودى.

سعر صرف دولار استرالي 2.9229 ريال سعودى.



سعر صرف دولار أمريكى 3.75 ريال سعودى.

سعر صرف يورو 4.4719 ريال سعودى.