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شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار في أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم السبت 27 مارس 2021 والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
استقرت اسعار العملات الاجنية والعربية في مصر اليوم السبت 27 مارس 2021 بعدما حققت تراجعا طفيفا يوم الجمعة وذلك بسبب اغلاق البنوك في الإجازة الأسبوعية.
« المصرى اليوم » تنشر اسعار العملات الاجنبية والعربية اليوم السبت 27 مارس حسب اسعار البنك المركزى المصرى :
سعر الدولار الأمريكي: شراء 15.68 جنيه وبيع 15.78 جنيه
سعر اليورو: شراء 18.51 جنيه وبيع 18.64 جنيه
سعر الجنيه الاسترلينى: شراء 21.49 جنيه وبيع 21.64 جنيه
سعر الفرنك السويسرى: شراء 16.75 جنيه وبيع 16.87 جنيه
سعر 100 ين ياباني شراء 14.37 جنيه وبيع 14.47 جنيه
سعر اليوان الصينى شراء 2.39 جنيه وبيع 2.41 جنيه
سعر الريال السعودى شراء 4.18 جنيه وبيع 4.21 جنيه
سعر الدينار الكويتى شراء 51.85 جنيه وبيع 52.31 جنيه
درهم إماراتى شراء 4.27 جنيه وبيع 4.30 جنيه
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