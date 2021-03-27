شكرا لقرائتكم خبر عن عمليات جراحية في القلب .. وصول فريق طبي من القاهرة يصل مستشفى العريش العام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وصل إلى مستشفى العريش العام، اليوم السبت، فريق طبي من المعهد القومي للقلب بالقاهرة، وذلك لتوقيع الكشف الطبي على الحالات المرضية وإجراء العمليات اللازمة.

وأكد الدكتور طارق محمد كامل وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء أن الفريق برئاسة الدكتور محمد عبدالمنعم عبدالعزيز أبوطه، استشاري القلب والأوعية الدموية بمعهد القلب القومي، ويضم كلا من الدكتور محمد محمود السيد، أخصائي القلب بالمعهد، محمد صبري إسماعيل، فني أشعة بالمعهد، محمد صبري محمود، أخصائي تمريض بالمعهد ومنسق القافلة.

وأشار وكيل الوزارة إلى استمرار وصول الفرق الطبية من معهد القلب إلى المستشفى أسبوعيا للقيام بالكشف على المرضى وإجراء العمليات الجراحية، وذلك طبقا لبروتوكول التعاون الموقع بين مديرية الصحة والمعهد القومي للقلب.

ومن جانبه قال محمد صلاح، مسؤول التثقيف والإعلام الصحي بالمديرية، أن الفريق الطبي متخصص في أمراض القلب، وسيقوم بتوقيع الكشف الطبي على الحالات المرضية وإجراء اللازم لهم بوحدة قسطرة القلب التي تم افتتاحها في مستشفى العريش العام، حيث إنها مجهزة على أعلى مستوى، وذلك حتى يوم الاثنين المقبل 29 مارس الجاري.

أضاف صلاح، أن هناك بروتوكول تعاون بين مديرية الصحة بشمال سيناء والمعهد القومي للقلب لتشغيل وحدة قسطرة القلب بمستشفى العريش العام وإجراء العمليات الجراحية والكشف الطبي عن طريق أطباء المعهد.