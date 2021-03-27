بوتين يعزى الرئيس السيسى فى ضحايا تصادم قطارى سوهاج

القاهرة - سامية سيد - عبر الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، عن تعازيه إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى سقوط ضحايا إثر حادث تصادم قطارين في محافظة سوهاج جنوبي البلاد أمس الجمعة، بحسب " روسيا اليوم".

وقال الرئيس السيسى عبر صفحته الرسمية "فيس بوك" أمس : "تابعت عن كثب الحادث الأليم الذى عايناه اليوم بتصادم قطارين فى محافظة سوهاج، إن الألم الذى يعتصر قلوبنا اليوم، لن يزيدنا إلا إصرارا على إنهاء مثل هذا النمط من الكوارث، ولقد وجهت رئاسة الوزراء وكافة الأجهزة المعنية بالتواجد بموقع الحادث والمتابعة المستمرة وموافاتى بكافة التطورات والتقارير المتعلقة بالموقف على مدار اللحظة، على أن ينال الجزاء الرادع كل من تسبب فى هذا الحادث الأليم.

وتابع الرئيس السيسى: "إننى إذ أتوجه بكامل العزاء لأسر الشهداء الذين لقوا ربهم اليوم، أقدم لأسر المصابين كامل المواساة والدعم وأمنياتى بالشفاء العاجل إن شاء الله، وأوجه الأجهزة المعنية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وتوفير التعويض اللائق لأسر الشهداء والضحايا".