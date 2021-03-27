شكرا لقرائتكم خبر عن الديلى ميل : الهرم الأكبر ومعبد الأقصر ضمن أجمل 50 مبنى في العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ، انفوجراف ضمن سلسلة "مصر في معلومة" ، أوضح خلاله أن الهرم الأكبر بالجيزة ومعبد الأقصر بمدينة الأقصر ضمن أجمل 50 مبنى في العالم وفقًا لجريدة "الديلي ميل" الإنجليزية، والتي اعتمدت في تصنيفها على علم ونظرية "النسبة الذهبية"؛ حيث احتل الهرم الأكبر المركز رقم 19، ومعبد الأقصر المركز رقم 23.

وأوضح أن النسبة الذهبية كانت المعيار الذي اعتمد عليه العلماء عند اختيار هذه المباني التي تحقق هذه الشروط سواء في تركيبها أو في الناحية الجمالية.

وجاء في مقدمة قائمة أجمل 50 مبنى في العالم كاتدرائية سانت بول بإنجلترا، يليها فندق مارينا باي ساندز في سنغافورة، ثم دير وستمنستر بإنجلترا، وقلعة أوساكا في اليابان، وكاتدرائية سانت باسيل بروسيا.