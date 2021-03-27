شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: أسئلة امتحانات الترم الثانى للطلاب ستكون من المناهج المحددة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن أسئلة امتحانات طلاب النقل بالترم الثانى ستكون من المناهج المحددة، حسب توزيع مقررات كل شهر والأجزاء التى يؤدى فيها الطالب اختبار شهر لن يكون مطالبا بها فى امتحانات الشهر الذى يليه.

وتابعت وزارة التربية والتعليم، الامتحانات ستكون مجمعة بالنسبة لصفوف النقل من الرابع الابتدائى حتى الثانى الإعدادى ويجب الطالب عن الأسئلة فى نفس الورقة وتكون اختيار من متعدد بنفس مواصفات أسئلة الامتحان المجمع للترم الأول، موضحة أن الأسئلة أيضا تراعى ما تم شرحه من مقررات للطلاب.

وينشر الخليج 365" توزيع المناهج المعتمدة من قبل وزارة التربية والتعليم للفصل الدراسى الثانى لجميع الصفوف فى مراحل النقل والتى تعقد فيها اختبارات الشهور حتى انتهاء الترم الثانى".