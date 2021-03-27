أمطار خفيفة ونشاط رياح.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأسبوع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة، خلال 6 أيام مقبلة (السبت ـ الأحد، الأثنين، الثلاثاء، الأربعاء، الخميس)، وذلك على النحو التالي:

السبت 27 مارس:

ـ شبورة مائية خفيفة صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري.

ـ نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد.

ـ عاصفة بحرية على البحر الأحمر وخليج السويس وسرعة الرياح (80:70 كم/ س) وارتفاع الأمواج من 3.5: 5.5 متر.

الأحد 28 مارس:

ـ شبورة مائية خفيفة صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري.

ـ نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد.

ـ عاصفة بحرية على البحر الأحمر وخليج السويس وسرعة الرياح (85:75 كم/ س) وارتفاع الأمواج من 4: 6 أمتار.​

الاثنين 29 مارس:

ـ شبورة مائية خفيفة صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري.

ـ نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد.

الثلاثاء 30 مارس:

ـ شبورة مائية خفيفة صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري.

ـ نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد.

الأربعاء 31:

فرص أمطار خفيفة إلي متوسطة علب مناطق من السواحل الشمالية على فترات متفقطعة (040%) على بعض الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري.

ـ نشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

الخميس أول أبريل:

شبورة مائية خفيفة صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية الشرقية.

نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء.​