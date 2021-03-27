4 قرارات من النيابة في انهيار عقار جسر السويس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

انتقل فريق من النيابة العامة لمعاينة العقار المنهار بجسر السويس.

وانتدبت النيابة لجنة هندسية للوقوف على أسباب انهيار العقار، بالإضافة لبيان مدى تأثر العقارات المجاورة من عدمه.

وبدأت النيابة سماع أقوال شهود العيان على الحادث، واستعلمت عن الحالة الصحية للمصابين تمهيدا لسماع أقوالهم.

كانت غرفة عمليات النجدة تلقت بلاغا في الثالثة فجرا بانهيار عقار مكون من بدروم و أرضي و ٩ طوابق متكررة بشارع الثلاجة تقسيم عمر بن الخطاب بجوار محطة مترو عمر بن الخطاب (حي السلام 1).

وانتقل على الفور رجال الإسعاف والحماية المدنية لنقل المصابين ورفع الأنقاض لإنقاذ القاطنين بالعقار.

وحسب محافظة القاهرة، فإن الانهيار أسفر عن وفاة 3 أشخاص وإصابة 23 آخرين.

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