غلق الطرق والمحاور المؤدية إلى عقار جسر السويس المنهار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

أغلقت الإدارة العامة للمرور القاهرة الطرق والمحاور المؤدية إلى عقار جسر السويس المكون من 12طابق ووضعت العلامات الإرشادية التي تؤكد غلق الطرق ووقفت السيارات التابعة للحماية المدنية والإدارة العامة للمرور في محيط العقار المنهار ويقوم رجال الحماية المدنية لمباشرة مهام عملهم.

وصلت قوات الحاية المدنية والإسعاف إلى موقع انهيار عقار جسر السويس، لاستخراج الأهالي من أسفل أنقاض العقار المنهار.

وفرضت قوات الشرطة كردونا أمنيا حول العقار لإفساح المجال لقوات الحماية المدنية والإسعاف لاستخراج السكان من أسفل أنقاض العقار المنهار.

وكان عقار مكون عدة طوابق في شارع القرش المتفرع من شارع جمال عبدالناصر بمنطقة جسر السويس بمحافظة القاهرة انهار في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت.

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