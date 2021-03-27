"أقدم عمارة في المنطقة".. شهود عيان يروون تفاصيل انهيار عقار جسر السويس (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تصوير- محمد حسام الدين:

قال شهود عيان بأنهم يقطنون في منطقة عقار جسر السويس المنكوب، واستيقظوا على سماع صوت ضخم وكأنه انفجار وعندما خرجوا لرؤية تبين بأن" عمارة الثلاجة" انهارت على كاملة .

وأضاف شهود عيان وعلى الفور أسرعنا إلى موقع الحادث واستخرجنا بعض الأشخاص سوريين وسودانيين يعملون داخل العقار في الطابق الأراضي والذي يستخدم كمخزن أو مصنع لأقمشة.

وأوضح الشهود العيان بأن عمارة الثلاجة كما يطلقون عليها أقدم عمارة في المنطقة كلها.

وفى سياق متصل تواصل قوات الانقاذ البرى بالإدارة العامة للحماية المدنية ،من جهودها للبحث عن المفقودين أسفل إنقاص عقار جسر السويس المنكوب.

واستعانت القوات بمشاركة اجهزة المحافظة القاهرة بنحو 2 حفار ، و3 لوادر و5 سيارات نقل لرفع آثار تراكمات الانهيار والبحث عن المفقودين.

وتم انتشال جثث 5 أشخاص ولقوا مصرعهم فيما أصيب 23 وتواصل أعمال البحث عن آخرين تحت الأنقاض.

استمع فريق من محققي المباحث إلى أقوال شهود العيان والذين أكدوا وجود أعمال تعديلات فى العقار وقعت منذ عده أيام وعلى أثرها غادر بعض السكان المبنى خشيه سقوطه مما يرجح وجود شبة جنائية وراء الحادث الانهيار .

وكان فريق من محققي النيابة العامة والمباحث الجنائي انتقل إلى موقع انهيار عقار جسر السويس المنكوب للوقوف على أسباب الانهيار والاستماع إلى أقوال شهود العيان.

كانت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة، تلقت بلاغًا فى الساعة 3 فجر اليوم بانهيار عقار مكون من بدروم و أرضي و 9 طوابق متكررة بشارع الثلاجة تقسيم عمر بن الخطاب بجوار محطة مترو عمر بن الخطاب جسر السويس (حي السلام 1).

وعلى الفور انتقل اللواء انتصار منصور مدير الحماية المدنية و اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة لموقع الحادث وبرفقته قوات الحماية المدنية والإسعاف والقيادات الأمنية وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لمتابعة عمليات إنقاذ القاطنين، حيث تم نقل ٢٣ حالة إصابة إلى مستشفى السلام، و٣ حالات وفاة، وجار البحث عن وجود أشخاص تحت الأنقاض.

وتم فرض كردون أمنى بمحيط العقار المنهارة وجار البحث عن ضحايا أسفل أنقاض عقار جسر السويس المنهار.

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