شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع طفيف فى اسعار الدواجن والبيض والكتاكيت فى مصر اليوم السبت 27 مارس 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ارتفعت اسعار الدواجن والبيض والكتاكيت والبيض في الأسواق المصرية، اليوم السبت 27 مارس 2021 ، ارتفاعا طفيفا فى الاسواق وذلك قبل أيام من شهر رمضان بسبب زيادة الطلب من المواطنين استعدادا للشهر الكريم.

"المصري اليوم" تنشر اسعار الدواجن والبيض والكتاكيت في مصر حسب أسعار المزرعة اليوم السبت 27 مارس ويزيد السعر من 4 إلى 5 جنيه في المحلات التجارية وأسواق التجزئة بمختلف محافظات مصر



سعر الدواجن البيضاء من 27 إلى 29 جنيه للكيلو.

سعر الدواجن البلدي من 36 إلى 38 جنيه للكيلو .

سعر الدواجن الأمهات من 19 الى 23 جنيه للكيلو.

سعر الدواجن الساسو من 24 إلى 34 جنيه جنيه .

سعر الرومي البرونزي من 45 إلى 47 جنيه للكيلو .

سعر الرومي الأبيض من 37 إلى 44 جنيه للكيلو.

سعر البط المسكوفي من 49 إلى 52 جنيه للكيلو .

سعر البط المولار من 37 إلى 43 جنيه للكيلو.

سعر الأرانب من 41 إلى 43 جنيه للكيلو

سعر الكتكوت الأبيض عمر يوم من 7.25 إلى 9 جنيه.

سعر الكتكوت الساسو عمر يوم من 3 إلى 3.5 جنيه.

سعر الكتكوت البلدي عمر يوم من 3 إلى 3.25 جنيه.

سعر الكتكوت الرومى عمر يوم من 17 إلى 18 جنيه.

سعر كرتونة البيض الأبيض من 32 إلى 33 جنيها.

سعر كرتونة البيض الأحمر من 33 إلى 34 جنيها.

سعر كرتونة البيض البلدي من 37 إلى 39 جنيها

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