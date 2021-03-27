شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع 20% بـ البقرى وردة في الجاموسي .. سعر الألبان في مصر اليوم السبت 27-3-2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تباينت أسعار الألبان في الأسواق المصرية اليوم السبت 27-3-2021، وحقق اللبن البقرى ارتفاعا بنسبة 20%.

وسجل سعر الكيلو من اللبن البقرى في الاسواق 6.30 جنيه إلى 6.70 جنيه، فيما يواجه اللبن الجاموسى «ردة مؤقتة» حالياً.

وقال ايهاب شرابية نائب أول رئيس شعبة منتجي الألبان في الغرفة التجارية بالاسكندرية، أن سعر اللبن البقري حاليا من الموردين إلى المصانع الصغيرة يتراوح من ٦.٣ إلى ٦.٧ جنيهات للكيلو، وذلك حسب أسعار بورصة الألبان البقرى على مستوى الجمهورية، فيما يشهد سعر الألبان البقرى ارتفاع مفاجئ يصل إلى حوالى 20%، مرجعاً سبب ارتفاع أسعار اللبن البقري حالياً، إلى أن شهرى فبراير ومارس من كل عام يعدان موسم تخزين الجبن الرومي، باعتبارها الأفضل جودة من حيث خامة اللبن بجانب ان كثير من مربي البقر الحلاب اتجهوا لتسمينه لبيعه للجزارين نظراً ارتفاع سعر الأعلاف بشكل عام.

وأوضح «شرابيه»، في تصريحات لـ«المصرى اليوم«، أن من ضمن اسباب ارتفاع سعر اللبن البقرى، يكمن في ان الشركات الكبرى المصنعة لمنتجات الألبان تواجه عقبات لاستيراد اللبن البودرة نظراً لازمة فيرو كورونا المستجد في اوروبا، ما اضطرهم إلى استخدام اللبن المحلى.

«ردة مؤقتة» في أسعار اللبن الجاموسى:

يقول إيهاب شرابية، أن اللبن الجاموسي يباع بالفنطاس (يزن ٥٠ كيلو)، وسعره من «زريبة المواشى) بـ٦٠٠ جنيه ما يعنى سعر الكيلو ١٢ جنيه،ثم يباع للمحلات بحوالي ٦٤٠ جنيه،أي حوالي ١٣ جنيه للكيلو، ثم يباع للمستهلك النهائي بـ١٥ جنيه للكيلو قابل للزيادة ويختلف من كل منطقة لأخرى .

وأشار إلى أن موردي اللبن يقومون حاليا برفع أسعار اللبن الجاموسي،نطرا لارتفاع استهلاك الألبان في شهر رمضان واستخدامه في علم الزبادي والأرز باللبن، وتقل الكمية المستخرجة اللبن من الأبقار والجاموس مع ارتفاع الحرارة في الصيف.

«المصرى اليوم«تنشر سعر منتجات الالبان (الجبن):

قال «شرابية» أن سعر الجبنة يتفاوت حالياً، ويبلغ سعر صفيحة الجبنة سعة 20 كيلوغرام الطازجة «قائم» تتراوح من 510 جنيه إلى 650 جنيه حسب استخدام اللبن الجاموسى في صناعتها من عدمه، فيما تقل عن ذلك حال استخدام اللبن البقرى بديلا عن الجاموسى .

ويبلغ سعر الجبنة الرومى الطازجة من 60 جنية للكيلو إلى 64 جنيه، ثم يضاف إلى سعر الكيلو 1.5 جنيه إلى 2 جنيه مقابل التخييش والتمليح حيث توضع على الرف لمدة 90 يوم وتقل في الوزن بمعدل 8 إلى 12%.

وعن الأسعار العام الجارى قال «إيهاب»، انها مرتفعة مقارنة بأسعار العام الماضى على الرغم من توقف حركة الشراء بشكل كبير جدا، وأسعار الألبان مرتفعة جدا خاصة البقرى، مشيراً إلى صناع الالبان تأثروا بشكل كبير جداً بسبب اقتحام بديل الجبنة البيضاء «الطرية»، الأسواق وهو الجبنة المصنوعة من الشورتنج (الزيوت المهدرجة) واسعارها رخيصة جداً حيث يصل سعر الكيلو لـ26 جنيه فقط في حين يصل سعر كيلو الجبنة المصنوعة من اللبن الجاموسى لـ50 جنيه.

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