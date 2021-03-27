شكرا لقرائتكم خبر عن ندوه عن زواج القاصرات بكفرالشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت إدارة الأندية الاجتماعية والثقافية بمديرية التضامن الاجتماعى بكفر الشيخ، ندوه بمقر الاتحاد الإقليمى للجمعيات بكفر الشيخ حول قضية زواج القاصرات بالاشتراك مع المجلس القومى للمراة ومكتب التوجيه الأسري وذلك تحت رعاية المحاسب السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بكفر الشيخ والدكتورة أمانى شاكر, مقرر فرع المجلس القومى للمرأة واشراف ماجده عمر, مدير ادارة الانديه بالمديرية ,

وتم اتخاذ الإجراءات الوقائية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، وتحدثت ماجدة عمر فرحات, مدير إدارة الأندية وعضو فرع المجلس القومى للمرأة عن قضية زواج القاصرات من الناحية الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والسياسية والأسباب والدوافع التي تؤدى إلى ذلك، ودور المجلس القومي للمرأة في التصدي لهذه القضايا.

جاء ذلك بحضور هبة الكيلانى، محامية مكتب الشكاوى بفرع المجلس والتي تحدثت عن الشق القانونى لهذه القضية من الناحية التشريعية وتفسير كل القرارات الرئاسية التي أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهوريه في احتفالية المراة وتكريم الامهات المثاليات، كما تحدثت منال غنيم , مدير مكتب التوجيه الأسرى عن دور المكتب في توجيه والتصدى لهذا النوع من القضايا التي تقابلها خلال عملها بالمكتب.

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