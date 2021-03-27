شكرا لقرائتكم خبر عن الاستعانة بلوادر المحافظة لتسهيل عمليات رفع ركام عقار جسر السويس المنهار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعان رجال الحماية المدنية بالقاهرة، بلوادر تابعة للحى والمحافظة لرفع أنقاض وركام موقع انهيار عقار مكون من 10 طوابق بشارع تقسيم عمر بن الخطاب بمنطقة جسر السويس، ولتسهيل عمليات البحث عن أى أشخاص مفقودة أسفل ركام العقار، ليتم استخراجهم، فيما يواصل رجال المباحث عمليات الاستماع لأقوال شهود العيان حول الحادث.

تلقت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة، بلاغًا فى الساعة 3 فجر اليوم بانهيار عقار مكون من بدروم و أرضي و 9 طوابق متكررة بشارع الثلاجة تقسيم عمر بن الخطاب بجوار محطة مترو عمر بن الخطاب جسر السويس (حي السلام 1) وعلى الفور انتقل اللواء انتصار منصور مدير الحماية المدنية و اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة لموقع الحادث وبرفقته قوات الحماية المدنية والإسعاف والقيادات الأمنية وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لمتابعة عمليات إنقاذ القاطنين.