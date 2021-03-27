شكرا لقرائتكم خبر عن تواصل عمليات رفع الأنقاض والبحث عن مفقودين أسفل عقار جسر السويس المنهار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل رجال الحماية المدنية بالقاهرة، البحث عن مفقودين من أسفل ركام عقار مكون من 10 طوابق بشارع تقسيم عمر بن الخطاب بمنطقة جسر السويس، انهار فجر، اليوم السبت، تمهيدا لاستخراجهم من المكان ، فيما يواصل رجال المباحث عمليات الاستماع لأقوال شهود العيان حول الحادث.

تلقت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة ، بلاغًا فى الساعة 3 فجر اليوم بانهيار عقار مكون من بدروم و أرضي و 9 طوابق متكررة، بشارع الثلاجة تقسيم عمر بن الخطاب بجوار محطة مترو عمر بن الخطاب جسر السويس (حي السلام 1)، وعلى الفور انتقل اللواء انتصار منصور مدير الحماية المدنية، و اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة لموقع الحادث، وبرفقته قوات الحماية المدنية والإسعاف والقيادات الأمنية، وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لمتابعة عمليات إنقاذ القاطنين.