شكرا لقرائتكم خبر عن فصل الكهرباء والغاز الطبيعى عن العقار المنهار بجسر السويس.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فصلت شركة الكهرباء، التيار عن موقع انهيار عقار مكون من 10 طوابق بمنطقة جسر السويس، كما تم فصل الغاز الطبيعى عن المنطقة لتسهيل عمليات القيام برفع الأنقاض، ومنعا لنشوب حرائق، وإزالة كافة المعوقات أمام رجال الحماية المدينة لإجراء عمليات البحث عن أى اشخاص أسفل ركام العقار.

وكانت تلقت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة بلاغًا فى الساعة 3 فجر اليوم بانهيار عقار مكون من بدروم وأرضي و9 طوابق متكررة بشارع الثلاجة تقسيم عمر بن الخطاب بجوار محطة مترو عمر بن الخطاب جسر السويس (حي السلام 1)، وعلى الفور انتقل اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة لموقع الحادث وبرفقته قوات الحماية المدنية والإسعاف والقيادات الأمنية وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لمتابعة عمليات إنقاذ القاطنين.

ويتم إجراء البحث عن مفقودين، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.