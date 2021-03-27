شكرا لقرائتكم خبر عن 6 سودانيين بين ضحايا عقار جسر السويس المنهار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد أحد أقارب ضحايا عقار جسر السويس المنهار أن الطابق السادس في العقار كان يسكن به 6 سودانيين يعملون في مصنع للأنسجة.

وأضاف لـ«المصري اليوم» أن عمليات الإنقاذ مستمرة لكن لم يصلوا بعد للطابق السادس ولا نعلم إن كانوا أحياء أم لا.

وكانت قوات الحماية المدنية استخرجت، فجر السبت، طفلة عمرها 6 أشهر حية من أسفل أنقاض عقار جسر السويس المنهار، وجاري البحث عن والديها أسفل الأنقاض.

وأكد الأهالي في موقع حادث انهيار عقار جسر السويس أن العقار لم يكن سكنيا بالكامل وأن أول طابقين منه كانا مصنعا للملابس، في واقعة تعيد للأذهان حادثة واقعة عقار فيصل المنهار الذي كان أسفله مصنع للأحذية.

قالت مصادر تواجدت في موقع حادث انهيار عقار جسر السويس إن الأهالى أكدوا لهم فور وصولهم مكان الانهيار حدوث ميل بسيط بشكل مفاجئ منذ يومين.

وأضاف الأهالي أن بعضهم خشى على نفسه وأسرته وترك العقار، في حين ظل باقى السكان في أماكنهم لعدم وجود أماكن بديلة لهم.

وفوجئ الأهالى بسقوط العقار وتم إخطار الجهات المعنية.

وصلت قوات الحاية المدنية والإسعاف إلى موقع انهيار عقار جسر السويس، لاستخراج الأهالي من أسفل أنقاض العقار المنهار.

وفرضت قوات الشرطة كردونا أمنيا حول العقار لإفساح المجال لقوات الحماية المدنية والإسعاف لاستخراج السكان من أسفل أنقاض العقار المنهار.

وكان عقار مكون عدة طوابق في شارع القرش المتفرع من شارع جمال عبد الناصر بمنطقة جسر السويس بمحافظة القاهرة انهار في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت.

وتداول الأهالي فيديوهات للعقار بعد سقوطه وهم يستغيثون لإخراج السكان من تحت الأنقاض، ويطالبون بسرعة استدعاء سيارات الإسعاف لاستخارج الأهالي من أسفل عقار جسر السويس.

وقال الأهالي وشهود عيان إن العقار يتواجد به عدد من السكان بينهم أطفال وناشدوا أجهزة الحماية المدنية بسرعة استخراجهم من أسفل الأنقاض في محاولة لإنقاذهم.

فيما أكد شهود عيان أن أمن معهد الهندسة كانوا من بين ضحايا عمارة ثلاجة الزهراء وانهار عليهم.