شكرا لقرائتكم خبر عن 10 إجراءات لوزارة الزراعة استعدادا لشهر رمضان .. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى لشهر رمضان، برفع حالة الطوارئ حيث يزداد الإقبال على السلع الاستهلاكية ومن بينها اللحوم والدواجن، لذلك تم اتخاذ عدد من الاحتياطات الهامة استعدادا للشهر الكريم .

وفى التقرير التالى نرصد الإجراءات التى يتم اتخاذها خلال شهر رمضان.

1. الغاء جميع الاجازات للاطباء البيطريين والعاملين بالمجازر .

2. تعزيز المجازر بقوة من الاطباء المتخصصين بالكشف على اللحوم .

3. تزويد المجازر بالأختام والمادة السرية وأدوات النظافة .

4. عمل الصيانة اللازمة بالمجازر من ناحية الصرف الصحى والمياه والكهرباء .

5- التنسيق مع مديريات الأمن لتكثيف الحملات على محلات الجزارة لضبط الجزارين المخالفين والذين يقومون بذبح حيواناتهم خارج المجازر الحكومية وتحرير محاضر لهم ومصادرة اللحوم على ذمة القضية أو إعدامها وذلك بالاشتراك مع الأجهزة الرقابية .

6- متابعة تداول المنتجات الحيوانية بالاسواق لضمان سلامتها للاستهلاك الآدمي .

7- متابعة الثلاجات وأماكن عرض وحفظ وتداول المنتجات الغذائية التى لها علاقة بالغذاء الذي يقدم للمستهلك حرصاً على سلامته.

8- الاشراف على جميع الاغذية واللحوم والدواجن الموردة للمستشفيات.

9- تكثيف الحملات لمنع اقامة أسواق أو شوادر عشوائية لعرض وبيع اللحوم نايجة لتلوث اللحوم المعروضة بها من عوادم السيارات مما يشكل خطر داهم على صحة المستهلك.

10- شن حملات مكثفة على الأسواق للكشف عن اللحوم الفاسده والغير صالحة للاستهلاك الادمي.