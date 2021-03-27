شكرا لقرائتكم خبر عن بدأ بدقيقة حداد علي أرواح ضحايا قطاري سوهاج .. ملتقى التراث الأول للمأثورات الشعبية بأسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتحت الدكتورة ايمان مازن مفوض إدارة اطلس للمأثورات الشعبية ، وبحضور نجوى أحمد سيد مدير عام ثقافة اسوان فعاليات الملتقى التراثى الأول لأطلس للمأثورات الشعبية و الملتقى الثقافى السابع للشباب والمقامين فى الفترة من ٢٦ مارس إلى ٢ ابريل القادم بقصرى ثقافة العقاد وتوشكى.

بدأت فاعليات اليوم الأول بافتتاح معرض الحرف البيئية الاسوانية، ومعرض الفنون التشكيلية للفنانة سالى سمير الحريرى و منى فتحى ، بحضور ناصر عبد الرازق عميد كلية التربية النوعية بجامعة اسوان.

تضمن المعرض عدد من اعمال المشاركين لاعمال الطباعة والخزف، و معرض صور فوتغرافية وصور اطلس .

ثم بدأت فعاليات افتتاح الملتقيان بالسلام الجمهورى ثم الوقوف دقيقة حداد على ارواح شهداء قطار سوهاج .

واكدت إيمان مازن ، علي أهمية الملتقى حيث يحافظ على الجذور والتاريخ المصرى، وأن أطلس يختص بتوثيق التراث والحفاظ عليه وأنه صوت الثقافة المصرية والهوية المصرية ، داعية الحضور للاستفادة من فعاليات الملتقى للتعلم من خلال ورش الجمع الميدانى والمحاضرات للحفاظ على التراث الثقافى .

الجدير بالذكر أن الأسبوع يتضمن عددا من الزيارات والورش الفنية والثقافية المنفذة خلال تلك الفترة كما يتضمن ملتقى التراث الأول العديد من الفعاليات منها عرض السيرة الهلالية للشاعر عزت قرشى، وورش حكى شعبى، وحلقات نقاشية فى التقاليد والمعتقدات فى الثقافة الشعبية والطقوس والاحتفالات.