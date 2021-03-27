شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الحماية المدنية والإسعاف تستخرج السكان من أسفل عقار جسر السويس المنهار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وصلت قوات الحاية المدنية والإسعاف إلى موقع انهيار عقار جسر السويس، لاستخراج الأهالي من أسفل أنقاض العقار المنهار.

وفرضت قوات الشرطة كردونا أمنيا حول العقار لإفساح المجال لقوات الحماية المدنية والإسعاف لاستخراج السكان من أسفل أنقاض العقار المنهار.

وكان عقار مكون عدة طوابق في شارع القرش المتفرع من شارع جمال عبد الناصر بمنطقة جسر السويس بمحافظة القاهرة انهار في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت.

وتداول الأهالي فيديوهات للعقار بعد سقوطه وهم يستغيثون لإخراج السكان من تحت الأنقاض، ويطالبون بسرعة استدعاء سيارات الإسعاف لاستخارج الأهالي من أسفل عقار جسر السويس.

وقال الأهالي وشهود عيان إن العقار يتواجد به عدد من السكان بينهم أطفال وناشدوا أجهزة الحماية المدنية بسرعة استخراجهم من أسفل الأنقاض في محاولة لإنقاذهم.

فيما أكد شهود عيان أن أمن معهد الهندسة كانوا من بين ضحايا عمارة ثلاجة الزهراء وانهار عليهم.