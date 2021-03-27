شكرا لقرائتكم خبر عن الميكروويف لا يتسبب فى ارتفاع قيمة فاتورة الكهرباء.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر الميكروويف من الأجهزة الكهربائية المنزلية التى لا تتسبب فى ارتفاع قيمة فاتورة الكهرباء الشهرية بعكس أجهزة أخرى مثل الفرن الكهربائي الذى يعد من أكثر الأجهزة المنزلية استهلاك للكهرباء بعد جهاز تكييف الهواء و غلاية المياه والمكواة.

”الخليج 365” يرصد لقرائه كل ما يريدون معرفته عن تقييم اى جهاز من حيث استهلاك الكهرباء والذى يعتمد على عاملين هما سحب الجهاز من الوات و عدد ساعات تشغيل الجهاز ، و هناك مميزات عديدة للميكرويف تساعدك فى خفض قيمة الفاتورة وهى كالاتي:

1- متوسط سحب الميكروويف للطاقة يتراوح بين 1000 وات و حتى 1700 وات أى أنه يسحب من 1 كيلو وات و حتى 1.7 كيلو وات و هى قدرة سحب متوسطة بين الاجهزة فلا تعتبر عالية مثل الافران الكهربائية ولا هى قليلة السحب .

2- يتميز الميكروويف ان فترة استخدامه دقائق قليلة و التسخين فيه يتم بسرعة مما يجعل الكفاءة الكلية للجهاز جيدة و عمليا السحب و الاستهلاك من الكهرباء سيكون قليل.