شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مهرجان القاهرة الأول للتمور الخميس المقبل بحديقة الأورمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستضيف حديقة الأورمان النباتية بالجيزة، فى الأول من أبريل "الخميس المقبل" وعلى من مدار 5 أيام، مهرجان القاهرة الأول للتمور، وذلك لدعم هذا القطاع الهام وتنميته، وتحقيق قيمة مضافة بما يخدم الاقتصاد القومى.

ويشارك فى المهرجان، 50 عارضا من الشركات المتخصصة فى مجالات انتاج التمور وفسائل النخيل والمزارعين والمصنعين والمصدرين والمسوقين، فضلا عن شركات مقاومة الآفات وآلات والمعدات الزراعية، كذلك عدد من الجهات والهيئات الحكومية، مع اتباع كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، ودعم كافة الأجنحة بالمطهرات، وتوفير كواشف الحرارة على مداخل الحديقة، والتشديد على ارتداء الكمامات الواقية.



ويمثل المهرجان نقطة انطلاق داعمة لصناعة التمور التى تلقى رعاية واهتمام من الدولة فى الفترة الحالية، حيث سيتم إتاحة الفرصة للمنتجين والمسوقين لفتح مجالات وأسواق جديدة والوقوف علي المستجدات العالمية والاقليمية فى هذا الشأن.

ويعد المهرجان فرصة جيدة لتبادل الخبرات بين منتجى التمور لإيجاد حلول تطبيقية للتحديات التي تواجه هذه الصناعات وتحد من فرصها التصديرية، فضلا عن الترويج لزراعة أنواع اقتصادية من التمور وعرض أصناف مختلفة وجديدة وغير المعروفة بالسوق المصرى، و نشر ثقافة الاعتماد علي التمور كبديل صحي ومصدر للطاقة والتغذية وتقوية المناعة، واستخدام المنتجات المبتكرة من التمور مثل استخدام مسحوق التمور المجفف كبديل صحى للسكر فى العديد من المنتجات .

وسيتم من خلال الشركات العارضة، عرض أنواع التمور ومنتجاتها المختلفة للمستهلك المصرى فى مكان واحد بأسعار مناسبة ومخفضة قرب حلول شهر رمضان المبارك .

وتشمل فعاليات المهرجان فقرات فنية وترفيهية متنوعة، ومعارض فوتوغرافية، ومسابقات ثقافية، وورش تعليمية للنحت والرسم على الجريد، كذلك عروض فنية لبعض الفنانين تعبر عن البيئة العامه للمحافظات المنتجه للتمور.