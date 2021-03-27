شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: رسوم النظافة تُحدد من قبل المحليات وشركات التوزيع تحصلها فقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن رسوم النظافة التى يتم تحصيلها على فاتورة الكهرباء الشهرية يتم تحديدها من قبل المحليات بكل محافظة، ويقتصر دور شركات توزيع الكهرباء على تحصيلها وتوريدها للمحليات فقط.

وأوضح المصدر، أن وزارة الكهرباء لا علاقة لها بقيمة رسوم النظافة سواء بالزيادة أو النقصان، موضحا أن المحليات هى من تحدد القيمة وتقوم بإبلاغ قطاع الكهرباء بالمبلغ الذى تريد تحصيله فقط.

وأشار المصدر، إلى أن بند "مقابل خدمة العملاء" الموجود بفاتورة استهلاك الكهرباء الشهرية يتم تحديده حسب الاستهلاك وفقا لـ7 شرائح، مشيرا إلى أن رسوم هذه الخدمة مقابل إصدار الفاتورة والكشف والتحصيل.

وتابع، أن األى رسوم لمقابل خدمة العملاء تتحملها الشريحة السابعة وهم من يزيد استهلاكهم عن ألف كيلو وات بقيمة 40 جنيها يتم إضافتها على قيمة الفاتورة، وأقل مقابل خدمة عملاء تتحملها الشريحة الاولى بإضافة جنيه على إجمالى قيمة الفاتورة.