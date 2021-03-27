شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف : صلاة الغائب على شهداء حادث قطاري سوهاج بمسجد السيدة نفيسة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرح الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بأنه مواساة لأهالي شهداء حادث قطاري سوهاج فإنه سيصلي مع قيادات الوزارة صلاة الغائب على أرواحهم جميعا بمسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها اليوم السبت عقب صلاة العشاء مع مراعاة جميع الإجراءات الاحترازية و التباعد الاجتماعي ، في رمزية لمشاركة المجتمع كله لأهالي الشهداء في مصابهم الأليم .

وتوجه وزير الأوقاف بالدعاء للمولى عز وجل أن يتغمدهم جميعا بواسع رحمته وأن يسكنهم جميعا فسيح جناته وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل .