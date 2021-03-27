شكرا لقرائتكم خبر عن فعاليات حملة تنظيم الأسره في كفرالشيخ (التفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الدكتورة سوسن سلام , وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ إختتام فعاليات حملة تنظيم الأسرة والتي كانت تحت شعار "حقك تنظمي"،

وأضافت أن عدد المستفيدات من خدمات الحملة بلغ 48260 سيدة على مستوى محافظة كفر الشيخ، منهن 23255 سيدة حصلت على وسائل تنظيم الأسرة من لوالب وحقن وأقراص وكبسولات الأمبلانون، كما حصلت 25005 سيدة على خدمات الصحة الإنجابية من تنظيم أسرة وسونار ومتابعة حمل وكشف نساء وتوليد.

وتابعت الدكتورة سوسن سلام قائلة أن الحملة شارك فيها 286 عيادة تنظيم أسرة بالوحدات الصحية والمستشفيات العامة والمركزية، كما شاركت في الحملة 14 عيادة متنقلة , وبلغ عدد الفرق الطببة المشاركة في الحملة 148 طبيب و502 ممرضة و614 رائدة ريفية.

وأكدت الدكتورة سوسن سلام على أهمية زرع ثقافة تنظيم الأسرة في المجتمع والتوعية باهميتها في النهوض بالمستوى الاجتماعي للفرد والأسرة والمجتمع ككل والاستغلال الأمثل لموارده المتاحة.