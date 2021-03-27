شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الصحة: توفير 3400 كيس دم وبلازما لمصابي حادث قطاري سوهاج (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن الوزارة قامت بتوفير 3400 كيس دم وبلازما، لمصابي حادث مصابي تصادم قطاري سوهاج.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن أعداد المصابين في حادث تصادم القطارين وصلت إلى 165 مصابًا و32 وفاة.

وأضاف خالد مجاهد أن هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أنها في طريقها إلى القاهرة على متن طائرة ويتواجد معها ثلاثة مصابين يحتاجون إلى إجراء جراحات دقيقة.

وتقدم متحدث وزارة الصحة بخالص العزاء لأسر الضحايا في حادث تصادم قطاري سوهاج، متوقعا أن تستمر أعداد المصابين والضحايا كما هي دون تغيير.