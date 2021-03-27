شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة شخصين سقط بهما مصعد في كفر الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصيب شخصان إصابات مختلفه لسقوط مصعد أحد الأبراج الشهيره بمدينة بيلا بهما، وتم نقلهما عن طريق سيارة الإسعاف لإسعافهما وعلاجهما لمستشفي بيلا المركزي.

وكان اللواء خالد العزب، مدير أمن كفرالشيخ قد تلقي إخطارا من مأمور قسم شرطة بيلا بإصابة شخصان إصابات مختلفه بمدينة بيلا لسقوط مصعد أحد الأبراج السكنيه الشهيره بهما، وتم نقلهما عن طريق سيارة الإسعاف لمستشفي بيلا المركزي لإسعافهما وعلاجهما، ويجري حاليا عمل الاشعه اللازمه والتحاليل والكشوفات لهما لعلاجهما وهما م.م.34سنه , إ.ا.م.39سنه.