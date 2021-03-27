شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تحذر من حالة الطقس الأيام المقبلة حتى الخميس 1 إبريل 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية المصرية عن حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة خلال الفترة من السبت 27 مارس إلى الخميس 1 إبريل 2021 حيث حذرت من اضطراب شديد في الملاحة البحرية حيث يصل ارتفاع الموج الى 6 أمتار وسرعة الرياح الى 85 كلم في الساعة ومتوقعة أن يسود انخفاض درجات الحرارة خلال الأيام القادمة على أغلب الأنحاء ونشاط للرياح .

وأوصت الهيئة باتخاذ كافة التدابير والاحتياطات اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة التي جاءت كما يلي:

- حالة الطقس السبت 27 مارس 2021:

اضطراب شديد في الملاحة البحرية : على البحر الأحمر وخليج السويس وسرعة الرياح 70:80 كلم/ساعة وارتفاع الامواج من 3.5 الى 5.5 متر

شبورة مائية صباحًا: على بعض الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى.

نشاط الرياح: على مناطق من السواحل الشمالية وسيناء وشمال وجنوب الصعيد.



- حالة الطقس الأحد 28 مارس 2021:

اضطراب شديد في الملاحة البحرية : على البحر الأحمر وخليج السويس وسرعة الرياح 75:85 كلم/ساعة وارتفاع الامواج من 4 الى 6 متر

شبورة مائية صباحًا: على بعض الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى.

نشاط الرياح: على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد.

- حالة الطقس الاثنين 29 مارس 2021:

شبورة مائية صباحا: على بعض الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى.

نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد.



- حالة الطقس الثلاثاء 30 مارس 2021:

شبورة مائية صباحا: على بعض الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى.

نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد.

- حالة الطقس الاربعاء 31 مارس 2021:

فرص أمطار خفيفة الى متوسطة : على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة 40%

شبورة مائية صباحا: على بعض الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى.

نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد.

- حالة الطقس الخميس 1 إبريل 2021:

شبورة مائية صباحا: على بعض الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية الشرقية.

نشاط الرياح على مناطق من جنوب سيناء

- حالة الطقس من السبت 27 مارس 2021 إلى الخميس 1 إبريل 2021