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شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تحذر من حالة الطقس الأيام المقبلة حتى الخميس 1 إبريل 2021 والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية المصرية عن حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة خلال الفترة من السبت 27 مارس إلى الخميس 1 إبريل 2021 حيث حذرت من اضطراب شديد في الملاحة البحرية حيث يصل ارتفاع الموج الى 6 أمتار وسرعة الرياح الى 85 كلم في الساعة ومتوقعة أن يسود انخفاض درجات الحرارة خلال الأيام القادمة على أغلب الأنحاء ونشاط للرياح .
وأوصت الهيئة باتخاذ كافة التدابير والاحتياطات اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة التي جاءت كما يلي:
- حالة الطقس السبت 27 مارس 2021:
اضطراب شديد في الملاحة البحرية : على البحر الأحمر وخليج السويس وسرعة الرياح 70:80 كلم/ساعة وارتفاع الامواج من 3.5 الى 5.5 متر
شبورة مائية صباحًا: على بعض الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى.
نشاط الرياح: على مناطق من السواحل الشمالية وسيناء وشمال وجنوب الصعيد.
- حالة الطقس الأحد 28 مارس 2021:
اضطراب شديد في الملاحة البحرية : على البحر الأحمر وخليج السويس وسرعة الرياح 75:85 كلم/ساعة وارتفاع الامواج من 4 الى 6 متر
شبورة مائية صباحًا: على بعض الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى.
نشاط الرياح: على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد.
- حالة الطقس الاثنين 29 مارس 2021:
شبورة مائية صباحا: على بعض الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى.
نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد.
- حالة الطقس الثلاثاء 30 مارس 2021:
شبورة مائية صباحا: على بعض الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى.
نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد.
- حالة الطقس الاربعاء 31 مارس 2021:
فرص أمطار خفيفة الى متوسطة : على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة 40%
شبورة مائية صباحا: على بعض الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى.
نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد.
- حالة الطقس الخميس 1 إبريل 2021:
شبورة مائية صباحا: على بعض الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية الشرقية.
نشاط الرياح على مناطق من جنوب سيناء
- حالة الطقس من السبت 27 مارس 2021 إلى الخميس 1 إبريل 2021
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الوضع في مصر
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اصابات
185,922
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تعافي
143,575
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وفيات
10,954