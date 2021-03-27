السبت.. النطق بالحكم في إعادة محاكمة متهم في أحداث البدرشين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

تصدر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني، اليوم السبت، حكمها في إعادة إجراءات محاكمة متهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ" أحداث البدرشين".

وسبق أن قضت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار ناجي شحاتة، بالسجن المشدد 7 سنوات لمتهمين اثنين في إعادة إجراءات محاكمتهما في القضية المعروفة إعلاميا بـ "أحداث البدرشين"، كما قضت بتغريم 100 ألف جنيه لكل منهما.

كانت محكمة الجنايات أصدرت حكما غيابيا على المتهمين "إبراهيم عبد الغفار، محمد على عبد الحميد"، بالسجن 7 سنوات في اتهامهما بالتجمهر وإحراز الأسلحة بدائرة البدرشين.