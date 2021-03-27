شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفرالشيخ يعلن عن 4 مواقع لتلقي لقاح كورونا لكبار السن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت محافظة كفر الشيخ في بيان لها بتوجيهات ورعاية اللواء جمال نور الدين ،محافظ كفر الشيخ ، بالتعاون مع وزارة الصحة برعاية الدكتور هالة زايد،وزيرة الصحة عن تحديد 4 مواقع لتلقي لقاح كورونا بمدن محافظة كفر الشيخ تسهيلاً على كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والمواطنين الذين سيتلقون اللقاح.

وقالت الدكتورة سوسن سلام ، وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ ،إن المواقع التي تم تحديدها ـ،الأول بمستشفى قلين المركزي ،والموقع الثاني بمستشفى سيدى غازي المركزي،والموقع الثالث بمستشفى دسوق العام ، والموقع الرابع بالمركز الطبي بالحامول.

وأضافت سلام استقبلت المواقع ال 4 أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن ، إضافة لتلقي الفرق الطبية للقاح، وجاري تسجيل أسماء المواطنين على السيستم الخاص بذلك ،ليتلقوا اللقاح ، مؤكدة أن الأطقم الطبية بالمواقع الـ 4 تلقوا اللقاح وخاصة مديري المستشفيات والمركز الطبي.

- صورة أرشيفية

- صورة أرشيفية

- صورة أرشيفية

- صورة أرشيفية