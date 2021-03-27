شكرا لقرائتكم خبر عن «مستقبل وطن سوهاج» ينعى ضحايا حادث تصادم قطاري الصعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعى اللواء محمد مصطفى، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة سوهاج، والنائب المهندس مدحت المدنى عضو مجلس الشيوخ وأمين مساعد الحزب، والنائب المهندس محمد محمود لبيب أمين التنظيم وعضو مجلس النواب، وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ عن الحزب، وأمناء اللجان، وأعضاء هيئة مكتب الحزب بالمحافظة، وأمناء المراكز، وأعضاء الحزب بكافة القواعد الحزبية، شهداء حادث تصادم قطارين بدائرة مركز طهطا، والذى وقع ظهر اليوم وأسفر عن مصرع 32 شخصا وإصابة 165 آخرين.

وتوجه أمين الحزب، ونوابه، وأمنائه، بخالص العزاء لأسر الشهداء، داعين الله - عز وجل- أن يتغمدهم بواسع رحمته، ويسكنهم فسيح جناته، مع خالص الدعوات بالشفاء العاجل للمصابين.

وأثنى الحزب على الجهود المبذولة من جانب السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، والحكومة، والجهات المعنية، لتقديم الدعم اللازم لأسر ضحايا الحادث، وسرعة نقل المصابين إلى المستشفيات لإجراء الإسعافات اللازمة، وسرعة التحرك العاجل للتعامل مع الحادث على كافة المستويات، وما وجه به السيد الرئيس من توفير طائرة خاصة لنقل الحالات الحرجة إلى القاهرة، وزيادة مبالغ التعويضات لأسر الضحايا والمصابين.