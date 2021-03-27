شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب مهندسي القاهرة ينعى ضحايا حادث قطار سوهاج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعى اللواء مهندس هشام أبوسنة نقيب مهندسي القاهرة، أمين عمال اتحاد المهندسين العرب، وأعضاء مجلس النقابة الفرعية بالقاهرة واعضاء الجمعية العمومية ببالغ الحزن والآسي ضحايا حادث قطاري مركز طهطا بمحافظة سوهاج والذى أدى إلى سقوط اصابات ووفيات .

و توجه ابو سنه بخالص العزاء لأهالى وأسر الضحايا داعيا المولى عز وجل أن يتغمدهم برحمته وأن يسكنهم فسيح جناته وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل ويحفظ مصر وأهلها من كل سوء .