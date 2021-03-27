شكرا لقرائتكم خبر عن «مستقبل وطن» يشكل فرق «عمل جماهيرى» للمعاونة فى إسعاف مصابى حادث قطاري سوهاج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء محمد مصطفى، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة سوهاج، أن أمانة الحزب قامت برعاية المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس الحزب، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب، بتشكيل فرق عمل من أمانة العمل الجماهيرى بالحزب لمعاونة الأطقم الطبية بمستشفيات المحافظة في إسعاف مصابى حادث تصادم قطارين بدائرة مركز طهطا، لافتا إلى قيامه بجولة داخل مستشفى سوهاج العام وسوهاج الجامعى لتفقد عمل هذة الفرق، والإطمئنان على القيام بواجباتها والتكليفات المنوطة بها للمساعدة في رفع آثار الحادث.

وأضاف مصطفى- بحسب بيان صحفى لأمانة إعلام الحزب- بأن الحزب أعطى توجيهاته أيضا للساده أمناء وهيئات مكاتب وشباب الحزب بمركزى طهطا والمراغة، وقسمى أول وثان مدينة سوهاج، للتحرك الفورى إلى المستشفيات كل في دائرة إختصاصه، للعمل على مساعدة الأطقم الطبية وتقديم المساعدات للمصابين والتخفيف عنهم، فضلا عن توجيه العمل بكافة الأمانات الحزبية على تشجيع الأهالى على التبرع بالدم لصالح المصابين.

وقال عرفات بكر الهوارى، أمين العمل الجماهيرى بالحزب، أنه جرى تشكيل فريقا ضم 30 فردا من أعضاء الأمانة، جرى تقسيمهم إلى مجموعتين لمساعدة الأطقم الطبية وأسر الضحايا والمصابين داخل مستشفى سوهاج العام، ومستشفى سوهاج الجامعى، لافتا إلى قيامهم بالمساعدة في نقل المصابين من داخل سيارات الإسعاف إلى داخل أقسام الإستقبال والطوارىء وغرف العمليات والأشعة، فضلا عن المساعدة في حشد أعضاء الحزب للتبرع بالدم، ومساعدة أسر الضحايا في التعرف على ذويهم، ومساعدة أسر المصابين وتنظيم دخولهم إلى غرف وأقسام المستشفى حتى لا يعوق زحامهم عمل الأطباء داخل المستشفى.