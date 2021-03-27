شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «الإنجيلية» ينصب قسًّا جديدًا ويفتتح مبنى ابتدائي بالسلام للغات بطنطا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، الدكتور القس أندريه زكي، اليوم الجمعة، في حفل رسامة القس ماجد مريد قسًّا شريكًا للكنيسة الإنجيلية الثانية بطنطا، والاحتفال بمرور ٧٥ سنة على تأسيس الكنيسة، بحضور الدكتور أحمد عطا، نائب محافظ الغربية، والقس نادي لبيب، رئيس سنودس النيل الإنجيلية، والدكتور القس جورج شاكر، نائب رئيس الطائفة الإنجيلية، والقس رفعت فتحي، الأمين العام لسنودس النيل الإنجيلي، وممتاز جرجس، نائب رئيس الهيئة الإنجيلية، والقس باسم بشرى، الأمين العام لمجلس المؤسسات التعليمية بسنودس النيل، والدكتور القس إكرام لمعي، رئيس مجلس الإعلام، والدكتور القس أمجد أيوب، رئيس مجمع مشيخة الدلتا، والقس منسى ناجي، راعي الكنيسة الإنجيلية الأولى بطنطا، والقس بطرس فاضل، راعي الكنيسة الإنجيلية الثانية بطنطا، والشيخ عصام واصف رئيس مجلس شؤون الشيوخ.

وقال رئيس الإنجيلية في خطاب الحفل "نحن كنيسة مصلحة متجددة، تؤمن بالتجديد من داخلها من خلال النقد الذاتي، وعندما نتحدث عن الإصلاح والتغيير، لا بد أن نكون قادرين على قبول التنوع؛ لأن التنوع عندما يرتبط بالامتيازات تظهر الخلافات ويحدث انقسام".

وقدم رئيس الطائفة الإنجيلية التهنئة للقس ماجد مريد وأسرته وشعب الكنيسة، بمناسبة تنصيبه قسًّا شريكًا جديدًا للكنيسة الإنجيلية الثانية بطنطا.

كما قام رئيس الطائفة الإنجيلية بتكريم الطلبة المميزين والأمهات المثاليات بمدرسة السلام للغات التابعة لسنودس النيل الإنجيلي "طنطا" محافظة الغربية، وافتتاح مبنى المرحلة الابتدائية، بحضور الدكتور أحمد عطا، نائب محافظ الغربية، والقس باسم بشرى الأمين العام لمجلس المؤسسات التعليمية بسنودس النيل الإنجيلي، م. ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم لمديرية شرق طنطا التعليمية، والدكتورة سهام رزق، مدير إدارة شرق طنطا التعليمية، والأستاذ عاطف نصر، وكيل إدارة شرق طنطا التعليمية، وإيمان عبد المعز، مدير التعليم العام بميديرية شرق طنطا التعليمي، و زينب علي، مدير التعليم الخاص بمديرية شرق طنطا، والمستشار يوسف طلعت المستشار القانوني لرئاسة الطائفة الإنجيلية بمصر، وهناء رشدي، مديرة مدرسة السلام للغات، وعدد من القيادات الشعبية والرسمية بالمحافظة، وأولياء الأمور.