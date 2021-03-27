شكرا لقرائتكم خبر عن «يوم في حب بلدي».. مبادره لنظافة وتجميل قرية أبو زيادة بـ «دسوق» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشادت رئيس مركز ومدينة دسوق بأهالي قرية أبوزيادة التابعة للوحدة المحلية لقرية شابة لمشاركتهم الفعالة والمشاركه المجتمعية من خلال مبادرة يوم في حب بلدي مساهمة ومساعدة في تخفيف العبء عن كاهل الوحدة المحلية لقرية شابة بجمع القمامة من الشوارع.

وشارك العشرات من شباب وفتيات القرية في تنظيف الشوارع وجمع القمامة.

وقالت رئيس المدينة إنه رغم سوء الأحوال الجوية إلا أن ذلك لم يعيقهم عن عملهم، وتابع أن الوحده المحلية ساعدتهم بالمعدات.

وأطلق المشاركون على المبادرة «يوم في حب بلدي».