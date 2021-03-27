شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد شاكر: المشاركة في الاختيار٢ شرف لأي فنان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الفنان أحمد شاكر عبداللطيف، أن مسلسل الاختيار ٢ سيكون عمل فني كبير، وافضل من الجزء الأول، مشيرا إلى أن العمل الجديد يشارك فيه مجموعة من كبار الفنانين من بينهم أحمد مكي وكريم عبدالعزيز، تحت قيادة المخرج الكبير بيتر ميمي

وأضاف عبداللطيف خلال لقائه مع الإعلامية «قصواء الخلالي» في برنامج «المساء مع قصواء» المذاع على فضائية «Ten»، أنه ابتعد عن العمل الفني لفترة نتيجة انشغاله برئاسة المسرح القومي، الذي يعتبره ابو الفنون، وعندما قرر العودة للدراما لم يجد أفضل من مسلسل الاختيار ٢ للمشاركة فيه وهو العمل الذي سيعرض في السباق الرمضاني المقبل.

وأشار إلى أن أكثر ما يميز مسلسل الاختيار ٢ تجسيده لبطولات وتضحيات أبطال القوات المسلحة، وهو شرف لاي فنان المشاركة في مثل تلك الأعمال الوطنية.

وعن أهمية دورة ومشاركته في مسلسل «المال والبنون»، مؤكدا أن مشاركته في هذا المسلسل كان بمثابة شهادة ميلاد له جعلته يدرك قيمة وأهمية العمل الفني الذي يقدمه