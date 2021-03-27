شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى وزيرى يرد على الانتقادات الموجهة لاختيار هند صبرى فى احتفالية المومياوات الملكية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

رد الدكتور مصطفى وزيرى، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار على الانتقادات التي وجهت على اختيار الفنانة هند صبرى ضمن المشاركين في الاحتفالية العالمية لنقل موكب المومياوات الملكية، بأن النجمة التونسية فنانة راقية ولا تقل بأى شكل من الأشكال عن الفنانيين المصريين المشاركين.

وأضاف «وزيرى» خلال لقائه مع الإعلامية قصواء الخلالى، في برنامج «المساء مع قصواء» المذاع عبر قناة «TeN» الفضائية، أن نقل المومياوات الملكية حدث عالمى وسيتم متابعته دوليا على مستوى كبير، ولذلك كان علينا استغلال الفنانة هند صبرى في تقديم الحفل باللغة الفرنسية، موضحا أن هناك العديد من الفنانين المصريين يشاركون بجانب «صبرى» منهم: يسرا، حسين فهمى، منى زكى، أحمد حلمى، أسر ياسين، بجانب عدد من النجوم الآخرين.

ولفت الدكتور مصطفى وزيرى، أن الحدث سيتم نقله عالميا على الهواء مباشرة، وتم التقاط عدد صورا دعائية للنجوم المشاركين في من الأماكن السياحية بغرض الترويج للحديث الضخم.