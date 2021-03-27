شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة ٤ أشخاص في حادث تصادم تروسيكل بآخر في البحيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصيب ٤ أشخاص بجروح وكسور وكدمات وسحجات متفرقة بأنحاء الجسم نتيجة تصادم عدد ٢ «تروسيكل» في مركز حوش عيسي في محافظة البحيرة.

استقبل مستشفي حوش عيسى المركزي ٤ مصابين بجروح وكدمات وسجحات متفرقة.

وتبين من الانتقال والفحص وقوع حادث تصادم «تروسيكل» مع «تروسيكل» آخر على طريق فرهاش حوش عيسي وأسفر الحادث عن ٤ مصابين.

والمصابون في الحادث هم «سليمان. ع» ٤٧ سنة، دمنهور، مصاب بنزيف بالانف وكدمات «وسحجات» متفرقة بالجسم، و«إسماعيل. ش» ٦٢ سنة، دمنهور، اشتباه كسر بالضلوع وكدمة شديده بالصدر وسحجات متفرقة بالجسم، و«صابر. ن» ٤٠ سنة، دمنهور، اشتباه كسر باصبع اليد اليمنى وكدمات وسحجات متفرقه بالجسم، و«أحمد. ص» ١٠ سنوات، دمنهور، اشتباه مابعد الارتجاج وكدمات وسحجات متفرقه بالجسم، وتم عمل الاسعافات الاولية للمصابين.