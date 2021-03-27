شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب مهندسي القاهرة ينعى ضحايا حادث قطار سوهاج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعى اللواء مهندس هشام أبو سنه، نقيب مهندسين القاهرة، ببالغ الحزن والآسي ضحايا حادث قطار سوهاج والذى أدى الى سقوط إصابات ووفيات .

و توجه أبو سنه بخالص العزاء لأهالى وأسر الضحايا داعيا المولى عز وجل أن يتغمدهم برحمته وأن يسكنهم فسيح جناته وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل ويحفظ مصر وأهلها من كل سوء .