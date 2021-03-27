شكرا لقرائتكم خبر عن شيخ الأزهر يوجه بصرف مساعدات عاجلة لأسر ضحايا ومصابي حادث قطار سوهاج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بسرعة اتخاذ كافة الإجراءات لصرف مساعدة قدرها ٥٠ ألف جنيه لأسر الضحايا عن كل متوفى في حادث تصادم قطاري سوهاج الذي وقع اليوم الجمعة جراء تصادم قطارين بمركز طهطا بمحافظة سوهاج.

كما اطمأن شيخ الأزهر على اتخاذ كافة الاستعدادات لمساعدة المصابين وتجهيز مستشفى جامعة الأزهر بأسيوط، وتوافر ما تحتاجه لاستقبال مصابي الحادث الأليم، مؤكدا تضامنه مع ذوي الضحايا والمصابين في مصابهم الأليم الذي هو مصاب جلل للشعب المصري كله، داعيا المولى عز وجل أن يَمُن على المصابين بالشفاء العاجل.

من جانبه، صرح الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، بأنه تم تجهيز مستشفى الجامعة بأسيوط وجعلها على أتم الاستعداد لاستقبال مصابي الحادث الأليم، كما أعلن المحرصاوي استعداد المستشفى لاستقبال الحالات الحرجة، وتقديم ما يلزمهم من خدمات علاجية أو جراحية متخصصة وعاجلة، والتي تحتاج أحيانًا إلى عمليات كبرى ودقيقة.

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