شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء مرماح الخيول في إدفو للحد من انتشار كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر اهالى قرية القارة بادفو في أسوان إلغاء مرماح الخيول بالقارة هذا العام وذلك تنفيذا لتعليمات اللواء أشرف عطية محافظ اسوان.

وطالبت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ادفو جميع أهالى قرى الرمادى بحرى وقرية الحصايا خاصة، بعدم إقامة مرماح الحصايا يوم 27 و28 مارس وأن الوحدة المحلية لمركز ومدينة ادفو اتخذت كافة الاجراءات القانونية استعدادا لتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء ، وتم مخاطبة الجهات الأمنية، كما تم تكليف احمد منصور رئيس الوحدة المحلية بقرى الرمادى بحرى بمقابلة القيادات الشعبية والطبيعية بالقرية لحث الأهالى بعدم إقامة مرماح الخيول.