شكرا لقرائتكم خبر عن السفير العُماني بالقاهرة يعزي حكومة وشعب مصر في ضحايا تصادم القطارين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعرب السفير عبدالله بن ناصر الرحبي سفير سلطنة عُمان بمصر ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية، عن بالغ الأسف والحزن في ضحايا حادث تصادم القطارين في مصر.

وقدم «الرحبي» صادق التعازي لمصر حكومةً وشعباً وبشكل أخص أهل الضحايا، سائلاً الله أن يتغمدهم برحمته ورضوانه، وأن يسكنهم جنات الخلد، وأن يلهم أسرهم الصبر والسلوان، ويمن على الجرحى بالشفاء العاجل، وقال: «حفظ الله مصر وجميع أوطاننا».

كما تقدمت سفارة سلطنة عُمان لدي مصر بخالص العزاء والمواساة لحكومة وشعب مصر، وكتبت على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «نسأل الله أن يتغمدهم برحمته ويغفر لهم، ويلهم أهلهم الصبر والسلوان، وندعو الله أن يمن على المصابين بالشفاء العاجل».