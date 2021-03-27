شكرا لقرائتكم خبر عن بتكلفة 1.9 مليار جنيه.. وزير التعليم العالي يستعرض تقريرًا بالمشروعات بجامعة بنها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استعرض الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، التقرير المقدم من الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بعمل رئيس جامعة بنها، حجم المشروعات التي نفذتها وجاري استكمالها بالجامعة بمبلغ ١.٩ مليار جنيه.

وكشف التقرير، بأنه تم إنشاء سور حول أرض الجامعة بالعبور، وإنشاء حمام سباحة بمركز التنمية الشبابية، وإتمام إنشاء مبنى كلية التربية الرياضية بأرض الجامعة بكفر سعد، وتوريد وتركيب نظام الإطفاء لصالح مستشفيات بنها الجامعية، مشيرا إلى أنه جاري استكمال توريد وتركيب منظومة كاميرات المراقبة الأمنية لتأمين الجامعة ومنشآتها، وإنشاء مبنى الامتحانات والمكتبة المركزية ودار الضيافة، واستكمال أعمال البنية التحتية لأرض الجامعة بكفر سعد، وإنشاء مبنى الإدارة والخدمات الطلابية، وتجهيز مستشفى بنها الجامعى التخصصى الجديد، بالإضافة إلى إنشاء عدد 2 مبنى مدرجات، وملاعب كلية التربية الرياضية، وإنشاء مبنى المعامل المركزية بكلية الطب، وإنشاء عدد 2 مخزن، وتنفيذ المرحلة الأولى لمشروع الدور الأول للعمليات لصالح مستشفى بنها الجامعى وذلك بمبنى مستشفى الجراحة.

وأضاف التقرير أنه سيتم إنشاء المستشفى التخصصى (المرحلة الأولى)، وإنشاء كليتي الفنون التطبيقية والتربية النوعية، ومبنى الخدمات المجتمعية بالعبور، وإعادة تأهيل وتطوير مبنى الاستقبال، وتوريد وتركيب منظومة كاميرات المراقبة لصالح مستشفيات بنها الجامعية، فضلاً عن زيادة قدرة مستشفيات بنها الجامعية من 2.5 إلى 4.5 ميجا وات.

وأوضح التقرير أن التكلفة الإجمالية للمشروعات الجاري تنفيذها في جامعة بنها تبلغ نحو (١,٩) مليار جنيه.

وأشاد وزير التعليم العالي بالالتزام بالبرنامج الزمني لتنفيذ المشروعات التنفيذية بجامعة بنها، مؤكدا دعم القيادة السياسية لتطوير الجامعات الحكومية من خلال مشروعات قومية تعمل على النهوض بمنظومة التعليم العالي بكافة عناصرها.